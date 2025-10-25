فيديو | سيدة تتهم نجلها بطردها من المنزل.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تفترش أحد الطرق وتدّعي أن نجلها اعتدى عليها وطردها من المنزل بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن السيدة جرى إيداعها بإحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة بمعرفة الجهات المختصة. وبسؤالها، أكدت أنها غادرت مسكن نجلها وجلست على الرصيف بأحد الشوارع عقب خلافات بينهما ادعت خلالها قيامه بطردها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط نجل السيدة، وبمواجهته أوضح وجود خلافات مستمرة بينه وبين والدته، وأنها غادرت المنزل بإرادتها، نافياً تعديه عليها أو طردها، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشكلة صحية تتعلق بخلل في الأعصاب.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة للفصل فيها.