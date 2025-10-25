سالي تطلب الخلع بعد شهر العسل: "زوجي مدمن لحمة ورافض الأكل الصحي"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "سالي. م"، 29 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد مرور شهر واحد على زواجها، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب عدم التفاهم مع زوجها في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، وعلى رأسها أسلوب تناول الطعام، مؤكدة أن زوجها يرفض تمامًا اتباع أي نظام غذائي صحي، ويُصر على تناول اللحوم والدواجن يوميًا.

وقالت "سالي" في دعواها إنها تعرفت على زوجها "أحمد. ك" عن طريق أحد الأقارب، وتمت الخطبة سريعًا، بعدما اعتقدت أنه الشريك المناسب من حيث الهدوء والاستقرار الوظيفي، لكنها فوجئت بعد الزواج باختلاف كبير في الطباع والعادات، خاصة فيما يتعلق بنوعية الطعام، تحولت إلى مصدر دائم للخلاف بينهما.

وأوضحت الزوجة أنها تتبع منذ سنوات نظامًا غذائيًا صحّيًا للحفاظ على رشاقتها، يعتمد على الخضروات والفواكه والبروتين النباتي، بينما زوجها لا يتقبل سوى "الأكلات الدسمة" من لحوم ودواجن، معتبرًا أن الأطعمة الصحية "عديمة الطعم"، ويرى أن "الزوجة الجيدة هي التي تطبخ اللحمة والفراخ كل يوم".

وأضافت "سالي" أنها حاولت التوفيق بين رغبتها في الطعام الصحي ومتطلبات زوجها، إلا أنه كان يعترض باستمرار ويتهمها بالتقصير والإهمال، رافضًا أي محاولة لتغيير أسلوبه الغذائي أو تقليله.

وأكدت الزوجة أنها فقدت الشعور بالراحة النفسية بسبب كثرة الخلافات، قائلة في ختام دعواها: "الحياة بقت كلها توتر بسبب الأكل.. ومش قادرة أعيش في جو كله جدال وعناد".

وحملت الدعوى رقم 914 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

