بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، نظر قضية اتهام لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، ومشرف أمن، ومالك مقهى، وعامل بمقهى، بتزوير أوراق رسمية تتعلق بامتحانات الفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وغاب اللاعب رمضان صبحي عن حضور الجلسة، بينما حضر المتهم الأول "يوسف. م" منتحل صفة اللاعب في الأوراق، والمتهم الثاني مشرف الأمن، أمام المحكمة في أولى جلسات المحاكمة في قضية التزوير.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين الأربعة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا جريمة تزوير في محررات رسمية، تمثلت في كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول "يوسف. م" قام بتحرير وتوقيع تلك المحررات بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث "رمضان صبحي"، وذلك بالاشتراك مع المتهمين من الثاني حتى الرابع، عن طريق الاتفاق والمساعدة، حيث أمدوه بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة، بهدف إظهار واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي ادعاء حضور المتهم الثالث للامتحانات وأدائها فعليًا، على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية، بطريق الاتفاق والمساعدة، في تزوير محرر رسمي يتعلق بإثبات قيد المتهم الثالث بالمعهد، حيث أثبت الموظفون - بحسن نية - أنه اجتاز الفرقة الأولى والثانية وتم قيده بالفرقة الثالثة، على غير الحقيقة.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين رمضان صبحي وطارق محمد، اشتراكهما بطريقَي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير كراسات الإجابات الخاصة بمواد الفرقة الدراسية الأولى والثانية، حيث تم تحرير تلك الأوراق والتوقيع عليها بتوقيع مزور نسبًا للاعب، لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات بالمخالفة للحقيقة.