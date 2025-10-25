الداخلية تضبط 23 طن دقيق وتتصدى للغش بالخبز

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وذلك في إطار جهودها لحماية المستهلكين وضمان التزام المخابز بالقوانين المنظمة لتسعير وبيع الخبز.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات واسعة على المخابز السياحية والمدعمة، وأسفرت عن ضبط نحو 23 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، ضمن الإجراءات الرامية لمنع الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتستمر الحملات التفتيشية والرقابية لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.

