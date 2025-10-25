كتب- صابر المحلاوي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة البلوجر المعروفة باسم "لوليتا"، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء العام، في محتوى اعتبرته النيابة العامة خروجًا صارخًا على قيم وتقاليد المجتمع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت قيامها بنشر مقاطع مرئية مخلة تخالف القانون والآداب العامة.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق التحفظ على المتهمة داخل محكمة القاهرة الجديدة، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضدها، رغم صدور قرار سابق بإخلاء سبيلها في القضية المتعلقة بنشر محتوى غير لائق.

يأتي ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمة بمدينة القاهرة الجديدة، تنفيذًا لإجراءات قانونية اتُخذت بحقها عقب رصد ونشر محتوى مرئي اعتُبر مسيئًا ومخالفًا لضوابط النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند