كواليس اعتداء سائق على فتاة بالسب في البحيرة

كتب : مصراوي

02:02 م 24/10/2025

السائق المشكو في حقه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل تضمن اعتداء سائق بالسب على فتاة حال استقلالها السيارة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها عامل لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

