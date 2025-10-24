إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ6 ملايين جنيه

كتب : مصراوي

01:45 م 24/10/2025

تجار العملة- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

تجارة العملة النقد الأجنبي السوق المصرفية الداخلية

