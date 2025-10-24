إعلان

ضبط 93 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات على الطرق السريعة

كتب : مصراوي

01:41 م 24/10/2025

حملات مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 100524 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص 1758 سائقا تبين إيجابية 83 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 857)مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وفحص عدد (167) سائق تبين إيجابية 10 حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 13 حكما، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

حملة مرورية تعاطي مخدرات القاهرة الطريق الإقليمي الجيزة القليوبية

