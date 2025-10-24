ضبط 93 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات على الطرق السريعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 100524 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص 1758 سائقا تبين إيجابية 83 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 857)مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وفحص عدد (167) سائق تبين إيجابية 10 حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 13 حكما، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.