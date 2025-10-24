إعلان

جريمة في شبرا الخيمة.. زوج يقتل زوجته طعنًا وسط الشارع

كتب : محمد شعبان

12:12 م 24/10/2025

جريمة قتل - تعبيرية

في شارع مزدحم لا ينام، وأمام مطعم يعج بالناس، تحول شارع محمد عوض في شبرا الخيمة إلى مسرح لجريمة تهز القلوب. صرخات مدوية، تجمهر، وامرأة تسقط غارقة في دمائها أمام أعين المارة، بعدما تحول خلاف أسري إلى مشهد دموي في وضح النهار.

مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تلقى إخطارا بوقوع مشاجرة أمام مطعم شهير بالشارع الجديد، وسقوط سيدة مصابة بطعنات متفرقة وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، لتجد المشهد مأساويًا بكل تفاصيله.

امرأة ملقاة على الأرض، تحيط بها بركة دماء، وزوجها يقف على بُعد أمتار، ممسكًا بسلاح أبيض ملطخ بالدم. حاول بعض المارة التدخل، لكن كل شيء حدث بسرعة صادمة، ولم تنجح أي محاولة لإنقاذها.

المعاينة المبدئية أكدت أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة بين الزوجين بدأت بحديث حاد وتطورت إلى طعنات قاتلة، أردت الزوجة قتيلة في الحال أمام المارة. الشرطة طوقت المكان، وتحفظت على المتهم والسلاح المستخدم، بينما نُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلاف كان عائليًا متكررًا، لكن هذه المرة خرج عن السيطرة. وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وسماع أقوال الشهود.

