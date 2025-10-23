إعلان

بعد إعلان القوائم النهائية.. المقاعد الفردية تشعل منافسة "النواب" |تفاصيل

كتب : رمضان يونس

10:41 م 23/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثامنة عشر القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة السادسة عشر القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة السابعة عشر القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثامنة عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة السادسة عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الخامسة عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الرابعة عشر القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثالثة عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثالثة عشر محافظة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثانية عشر القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثالثة عشر محافظة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الحادية عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثانية عشر
  • عرض 20 صورة
    الدائرة العاشرة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة التاسعة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الخامسة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة السادسة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة السابعة القاهرة
  • عرض 20 صورة
    الدائرة الثامنة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب 2025 بمرحلتيها.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد النظام الفردي 2620 مرشحًا، في حين بلغ عدد المرشحين على المقاعد بنظام القوائم 284 مرشحا أصليًا بالإضافة إلى عدد مماثل كمرشحين احتياطيين بإجمالي 568 مرشحا.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، في ضوء انتهاء المدة القانونية المحددة لتقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها أمام قضاء مجلس الدولة، سواء الطعون من جانب راغبي الترشح الذين استُبعدوا بمعرفة لجان تلقي وفحص طلبات الترشح، أو من الطاعنين على أسماء بعض المترشحين الواردة أسماؤهم في كشوف القائمة المبدئية.

وبموجب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يحق لهم ابتداء من اليوم بدء الدعاية الانتخابية، على أن يكون الموعد الأخير لتقديم التنازلات عن الترشح بعد غد "السبت" وذلك في ضوء المواعيد المقررة في الجدول الزمني والإجرائي المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخاب مجلس النواب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 620 مرشحا بنظام الفردي لهيئة الوطنية للانتخابات لمستشار حازم بدوي نتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)