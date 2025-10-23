"150 ألف جنيه".. حجز استئناف إبراهيم سعيد في قضية نفقة متجمدة للحكم

قررت محكمة استئناف عالي الأسرة بالتجمع الخامس، حجز دعوى متجمد نفقة بمبلغ 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق لامتناعه عن السداد، لجلسة 18 نوفمبر للحكم.

وفي دعوى أخرى كانت محكمة الأسرة، قررت حجز الدعوى المقامة من طليقة لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، والتي تطالبه بدفع نفقة نجله، لجلسة 25 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وفي سياق متصل قدم المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، طعنًا على قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور قرار من محكمة أسرة النزهة بإلغاء المنع لزوال أسبابه.

وأشار رشوان إلى أن المحكمة قررت تحديد جلسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد اللاعب، بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضد موكله.