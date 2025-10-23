إعلان

"150 ألف جنيه".. حجز استئناف إبراهيم سعيد في قضية نفقة متجمدة للحكم

كتب : أحمد عادل

12:52 م 23/10/2025

إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة استئناف عالي الأسرة بالتجمع الخامس، حجز دعوى متجمد نفقة بمبلغ 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق لامتناعه عن السداد، لجلسة 18 نوفمبر للحكم.

وفي دعوى أخرى كانت محكمة الأسرة، قررت حجز الدعوى المقامة من طليقة لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، والتي تطالبه بدفع نفقة نجله، لجلسة 25 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

وفي سياق متصل قدم المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، طعنًا على قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور قرار من محكمة أسرة النزهة بإلغاء المنع لزوال أسبابه.

وأشار رشوان إلى أن المحكمة قررت تحديد جلسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد اللاعب، بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضد موكله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم سعيد محكمة الأسرة قضية نفقة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"