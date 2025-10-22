"جت غلط".. حبس سباك بتهمة قتل فكهاني في الوراق بسبب 200 جنيه

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة، بحبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فكهاني طعنًا بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بمنطقة الوراق، بسبب خلاف مالي بينهما.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم وجّه طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه باستخدام مطواة كانت بحوزته، أردته قتيلًا في الحال، عقب مشادة حادة بسبب دين مالي قدره 200 جنيه.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار المادية، كما تم تحريز السلاح المستخدم وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

وأمرت النيابة بـ تشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث وظروفه.

واعترف المتهم، البالغ من العمر 23 عامًا، خلال التحقيقات، بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه لم يقصد القتل، وإنما فقد السيطرة على نفسه أثناء المشادة بعد رفض المجني عليه سداد المبلغ المستحق "جت غلط".

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها السابق.