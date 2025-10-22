تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية "جماعة دستور الانقلاب"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"جماعة دستور الانقلاب"، إلى جلسة 4 يناير المقبل؛ لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار بعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا في غضون الفترة من عام 2015 حتى 16 يونيو 2022، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، ووجّهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.