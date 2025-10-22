للشهود.. تأجيل محاكمة 49 متهمًا في قضية "لجان العمرانية النوعية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية، إلى جلسة 3 يناير؛ لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تنفيذ أهدافها الإجرامية، وذلك على النحو الوارد في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.