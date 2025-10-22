إعلان

نهاية مأساوية لشخص في مزلقان بشتيل

كتب : محمد شعبان

06:42 م 22/10/2025

أرشيفية مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد

على خط السكة الحديد الهادئ بين بشتيل البلد والكوم الأحمر شمال الجيزة، توقفت الأصوات للحظة، إلا من صفير القطار الذي شق الصمت، قبل أن يتحول المكان إلى مشهدٍ مأساوي لن ينساه أحد.

في مساء يوم عادي، كان المارة يعبرون المزلقان كعادتهم. أصوات الباعة، وأبواق السيارات، وحركة الناس اليومية المعتادة لكن وسط كل هذا الضجيج، كان رجل يسير بخطى ثابتة نحو القضبان، غير مدرك أن القطار القادم بسرعة لن يمنحه فرصة العودة.

في ثوانٍ معدودة، وقع الاصطدام، ارتفع الغبار، وتعالى صراخ الشهود، وتوقف القطار على مسافة قصيرة من الجسد الذي أصبح بلا حراك.

مشهد صامت ومؤلم دقائق من الصدمة خيمت على المكان، والعيون متسمرة نحو الجثة التي غطتها قوات الشرطة لاحقًا. تم إبلاغ النجدة، ووصلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

مزلقان السكة الحديد جثة السكة الحديد بشتيل الكوم الأحمر

