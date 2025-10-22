كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طفل بقيادة سيارة ملاكي، فيما كان آخر يرتدي حذاء تزلج ويتشبث بباب السيارة بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها – الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة – والشخص الآخر الظاهر في الفيديو، وكلاهما مقيمان بالقليوبية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها والشخص الآخر.