"مساج بالأجر".. ضبط 11 سيدة بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل المال في القاهرة

كتب : علاء عمران

01:11 م 22/10/2025

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل نسائي يضم 11 سيدة، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، من خلال تطبيق هاتفي خاص بخدمات المساج.
كشفت التحريات قيام إحدى السيدات باستغلال التطبيق للإعلان عن تقديم خدمات غير مشروعة لراغبي المتعة، وتسهيل ممارسة الفعل المنافي للآداب دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية و10 سيدات أخريات – من بينهن سيدتان لهن معلومات جنائية – داخل نطاق محافظة القاهرة. وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي باستخدام التطبيق المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الأجهزة الأمنية بالقاهرة 11 سيدة ممارسة الرذيلة القاهرة

