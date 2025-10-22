تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط شخصين بمحافظة المنيا، لاتهامهما بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفي خدمة العملاء بعدد من البنوك.

وكشفت التحريات أن المتهميْن، المقيميْن بدائرة مركز العدوة، تخصصا في الاتصال بالمواطنين بزعم مساعدتهم في تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض ومنح مالية، واستوليا من خلال ذلك على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، وتمكنا من الاستيلاء على أرصدتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، والعثور بحوزتهما على 11 هاتفًا محمولًا، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة تثبت ممارستهما للنشاط الإجرامي وارتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.