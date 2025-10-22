رقصت بملابس خادشة.. ضبط بلوجر نشرت فيديوهات مخلة لزيادة نسب المشاهدة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على صانعة محتوى لها معلومات جنائية، بعد تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ورصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمة، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، تبين بفحصها احتواؤها على مقاطع وأدلة تثبت ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها، أقرت بنشر تلك الفيديوهات لتحقيق مكاسب مادية عبر منصات التواصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند