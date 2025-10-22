كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من قيادات الإدارة الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما باصطناع محاضر وهمية تفيد تنفيذ إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية، وتزوير توقيعات مسؤولين مختصين على تلك المحاضر، وتقديم مستندات مزورة للجهات القضائية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار جاء في ضوء الدور الذي تضطلع به النيابة في مكافحة الفساد المالي والإداري، والحد من جرائم تبوير الأراضي الزراعية التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصاد القومي.

وأوضحت التحقيقات التي باشرها الأستاذ محمد منصور، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي، مدير النيابة، تورط كل من رئيس قسم حماية الأراضي السابق ومدير الإدارة الزراعية السابق، في اصطناع 7 محاضر إزالة مزيفة تضمنت بيانات غير صحيحة بشأن إزالة تعديات على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، رغم بقاء المخالفات على الطبيعة دون أي إجراء.

وأكد تقرير الفحص الفني الصادر عن مديرية الزراعة بالإسماعيلية استمرار التعديات على الأرض محل الواقعة، ما دل على وجود تواطؤ وتزوير استهدف إضفاء شرعية على وقائع غير صحيحة، فضلًا عن تقديم إفادات مزورة لإحدى محاكم الجنح المختصة بقضايا التعديات على الأراضي الزراعية.

وشددت النيابة الإدارية على أنها ستواصل جهودها للتصدي لأي صورة من صور الفساد أو الإهمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية، وداعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الشكاوى الرسمية.