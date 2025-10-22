تحرك قضائي جديد في قضية مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من دفاع مضيفة طيران تونسية، على حكم صادر ضدها بالسجن 15 عامًا، لاتهامها بقتل طفلتها داخل شقتها بالقاهرة.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وما شهدته الجلسات عززت لديها اليقين بارتكاب المتهمة للجريمة بعد أن أوعز إليها تفكيرها "الروحاني" المزعوم بإنهاء حياة ابنتها، البالغة من العمر عامين، بحجة "الصعود بها إلى عالم روحاني أعلى".

وأكدت الحيثيات أن المتهمة أحضرت حقيبة من القماش وقصت حمالتها لتحويلها إلى حبل، ثم لفتها حول عنق طفلتها النائمة، وظلت تضغط حتى فارقت الحياة، "في مشهد يتنافى مع كل معاني الأمومة"، بحسب نص الحيثيات.

كما أشارت المحكمة إلى أن زوج المتهمة هرع إلى الغرفة بعد سماعه أنينًا، فوجد الطفلة مغطاة ووالدتها تحاول طعن نفسها بسكين، ثم توجهت للمطبخ وأحضرت سكينًا آخر وحاولت الانتحار، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية وميول نحو ما وصفته بـ"العلاج الروحاني"، ما استدعى عرضها على الطب الشرعي لتقييم حالتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

ومن المقرر أن تفصل محكمة النقض اليوم في مصير حكم الإدانة، ما بين تأييده أو إلغائه وإعادة محاكمة المتهمة أمام دائرة جديدة.