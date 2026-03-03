إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بترعة في الحوامدية

كتب : محمد الصاوي

01:05 ص 03/03/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة في الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل انقلاب سيارة بترعة في الحوامدية

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة في الحوامدية، بإجراء التحريات تبين أن سيارة ملاكي يستقلها شخصين، انقلبت بترعة بطريق أبو ربع، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر.

تم نقل الضحيتين إلى مستشفى البدرشين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

