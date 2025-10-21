قرار جديد بشأن 8 متهمين باحتجاز صائغ في المرج

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المرج، حبس 8 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف صائغ وإجبار زوجته على توقيع عقد بيع عقار مملوك لهما بمنطقة المرج بالقاهرة، بسبب خلافات مالية تتعلق بصفقة مشغولات ذهبية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بإجبارها على توقيع عقد بيع عقار يخصها، واصطحاب زوجها عنوة إلى جهة غير معلومة.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة، وتبين أنهم جميعًا يعملون في مجال الصاغة ويقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد البيع المشار إليه، وبرفقتهم زوج المبلغة والذي تبين أنه في حالة جيدة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن المجني عليه كان قد حصل منهم على كمية من المشغولات الذهبية لبيعها مقابل دفع قيمتها لاحقًا، لكنه امتنع عن السداد، فقرروا الضغط عليه لاسترداد حقوقهم.

وبسؤال المجني عليه وزوجته، أيدا ما جاء في أقوال المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

النيران تهاجم قسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني

الآيس يحول الأخ لقاتل.. ماذا حدث في شقة بولاق الدكرور؟

طعنة بـ"200 جنيه".. تفاصيل جريمة هزت الوراق