رقصت بملابس خادشة.. ضبط بلوجر نشرت فيديوهات مخلة لزيادة نسب المشاهدة

كتب : علاء عمران

05:11 م 21/10/2025

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي) وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

