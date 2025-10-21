إعلان

الداخلية تضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:12 م 21/10/2025

حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بالقاهرة، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبعد إجراء التحريات والفحص، تمكنت السلطات من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو، والتي تبين أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته بالواقعة، اعترف السائق بقيامه بالسير عكس الاتجاه لاختصار الطريق، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها، ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لضبط المخالفات المرورية وحماية المواطنين.

