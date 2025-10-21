إعلان

قرار قضائي بشأن دعوى تعويض الحكم محمد عادل 5 ملايين جنيه من البنك الأهلي

كتب : أحمد عادل

02:46 م 21/10/2025

الحكم الدولي محمد عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت محكمة شمال الجيزة، الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، للنظر أمام الاقتصادية في جلسة 30 نوفمبر المقبل.

وأقام المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم محمد عادل، الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، وذلك بعد حفظ البلاغ الذي اتُّهم فيه موكله بسبّ أحد لاعبي نادي البنك الأهلي، على خلفية أزمة تسريبات أحاديث حكام الـVAR.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، بعد أن اتهمه النادي بسبّ أحد لاعبيه على إثر التسريبات التي خرجت من غرفة الـVAR.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكم محمد عادل البنك الأهلي دعوى تعويض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص