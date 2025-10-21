قبل 7 أشهر مضت؛ جمعت "ناجى الملاح" و ابن عمته "عاطف سرايا" شراكة على إحدى المشروعات التجارية، ظن الأول أن مُراده يحقق، لكن سرعان ما انتهى الحلم بعد نحو 3 أشهر من الشراكة حين تعقدت الأمور قبل توسع نشاطهما في السادس من أكتوبر، كاد الأمر ينتهي بينهما بجريمة مرعبة.

في الثالث من رمضان المنصرف، أساسا "ناجي"، و "عاطف سريا" محلاً تجاريًا اختص في تعبئة وتغليف اللحوم المجمدة، اختارا الشريكان ميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر مكانًا لترويج نشاطهما كونها منطقة تعج بالسكان، أملًا في توسيع مشروعهما، لكن سرعان ما انتهي الحلم في أواخر يونيو الماضي بعدما تعقدت الأمور بينهما.

قعدة عرب جمعت كبار قرية "البرادعة" بالقناطر الخيرية، أبرم فيها الطرفان عقد فسخ شراكة بالتراضي بعد نحو 3 أشهر من تأسيس مشروعهما، تضمن بنود العقد أن كل أدوات المشروع تخص الطرف الثاني "عاطف" على أن يدفع مبلغ مليون ومائتي وخمسون ألف جنيه للأول "ناجي" مقابل إنهاء الشراكة وأن يمارس نشاطه بعيدًا عن مكان شراكتهما والذي أصبح ملكًا "عاطف".

لم يرفض "ناجي" ما حكمت به أعراف قريته، شق "خريج كلية التجارة" طريقه منفردًا منتصف يوليو الماضي بعد أن ترك شراكته مع "عاطف" ابنه عمته، في ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر استأجر "ناجي" مخزنًا في عقار سكني كي يفتحه "سوبر ماركت"، ليستكمل مسيرته في مهنته التي تعلمها قبل عقد من الزمن، ليؤمن مستقبل أطفاله الأربعة ( عمر وحمزة و سعد وهنا) بمشروع تجارى يكفيهم عن السؤال بعد. دون أن يخالف بنود "اتفاق فض الشراكة"، الذي نص على : (أن لا يجوز للطرف الأول تشغيل نشاط مماثل للنشاط السابق يلتزم بأن يكون المكان مخصص للنشاط بعيد بشارع عن المكان القديم، وان يكون نشاطه الجديد قبله أو بعده).

لم تنتهي قصة "ناجي" وابن العمة إلى حد فض الشراكة بينهما أواخر يونيو الماضي، تمادى "عاطف"، في افتعال المشاكل مع "أبو حمزة" مررًا وتكرارًا منذ أن فتح مشروعه: "كل شوية يجي ويقولي متفتحش هنا ولو عملت كده هموتك.. وكنت بقوله الأرزاق على الله و أنا وأنت شراكتنا فضت" حتى وصل الأمر بينهما إلى الوعيد بالقتل "جالى البيت هو وابنه ومراته وتعدوا عليه وعملت محضر بكده في قسم القناطر .. وكان عايز يخلي ابنه محمد يقلبني بالعربية على طريق أكتوبر"، يصمت "ناجي" ويتنهد بصعوبة داخل غرفة العناية المركزة :"قبل الواقعة كان عايز يقتلني في القناطر اخذ جوال وطبنجة وأخوه أيمن هو اللي منعه من إنه يقتلني وعملت محضر 4455 لسنة 2025 أول أكتوبر".

على غير العادة، ظل "ناجي" حتى منتصف ليلة السبت الماضي، يرتب بضاعته، حينها كان "عاطف" أعد العدة "ساطور"، للانتقام من شريكه السابق بعدما رسم خطة شيطانية، تربص بفريسته وحين سنحت الفرصة اقتحم محله وانقض عليه ضربا بالساطور 17 طعنة قاتلة في عموم الجسد، كادت أن توقعه قتيلا في الحال قبل أن تنقذه عناية الله وتدخل الأهالي من بطش ابن العمة.

"ناجي" لم يذق طعم الراحة، على سرير العناية المركزة يئن من ألمًا حادة و جروح قطعية جراء خضوعه لثلاث عمليات جراحية دقيقة، بعدما كال له ابن عمته "عاطف" طعنات قاتلة فى الكوع الشمال أدت إلى فص المفصل نصفين، وضربة فى الضهر كشفت العمود الفقرى، وضربة في الذراع اليمنى أدت إلى قطع عضلة الباى خلف الذراع، وضربة في مفصل الركبة للقدم اليسرى أدت إلى فصل المفصل نصفين، وضربة فى قصبة القدم اليمنى فصلت العظمة عن بعضها :" هو إنسان مريض لما شافني أنا ناجح والناس بتحبني كل شوية يجي ويقولي أنا هقتلك وهو فعلا كان داخل عليا بالساطور عاوز يقتلني".

زوجة "ناجي" تجلس في طرقات المستشفى الواسعة، تناجي ربها كل حين بأن يخرج "أبو حمزة" سالمًا من غرفة العناية المركزة كما كان "عياله بيتحسروا لما يشوفوا الفيديو و ابوهم بالشكل ده محدش مصدق إن الحقد والغل يوصل للدرجة دي"، تصمت الزوجة قليلاً قبل أن تغالب دموعها :"أكبر واحد في عياله في أولى إعدادي ولما بيشوفوا ابوها بيضرب بيتصرعوا". لا تطلب أسرة "ناجي" سوي القصاص وتطبيق عدالة القانون "عايزين حق ابننا عشان اللي حصل له ده انتقام وغل".

