رعب في الحصري.. عامل يقطع صاحب سوبر ماركت بالساطور بنص الليل (فيديو)

7 ليالٍ؛ يكابد فيها "ناجى الملاح" الموت داخل غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، نتيجة جروح وكسور و طعنات قاتلة باغتها له شريكه السابق "محمد" بسلاح أبيض "ساطور"، بعد فض شراكتهما بنحو 3 أشهر، كادت أن تنتهي بمقتله على نحو مأساوي داخل سوبر ماركت بميدان الحصري.

ما جرى في الواقعة المؤلمة، رصدته إحدى كاميرات المراقبة، في مقطع فيديو لم يتجاوز 60 ثانية (تحفظ مصراوي على عدم نشره لما فيه من مشاهد مؤلمة)، ظهر فيه أحد الأشخاص اقتحم (سوبر ماركت) في نص الليل، وتعدى على مالكه "ناجي"، بوابل من الطعنات القاتلة بسلاح أبيض "ساطور" كان بحوزة المتهم ، ما تسبب في إحداث جروح قطعية في القدمين واليد اليمنى واليسرى، والظهر والكتف، كادت أن تنهي حياته على نحو مأساوي.

قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم "محمد" بعدما تحفظت على كاميرات المراقبة التي أظهرت ما حدث بين مالك السوبر ماركت و المتهم، يعد تلقي بلاغًا من الاهالي، وبينت التحريات الأولية لرجال المباحث أن "ناجي" و "محمد" كانت تربطهما شراكة على مشروع تجارى وجرى فضها في يونيو الماضي.

وذكرت التحريات أن المجني عليه تفاجىء باقتحام المتهم السوبر ماركت والتعدى على شريكه السابق "ناجي" مالك المحل، بوابل طعنات بسلاح أبيض "ساطور" وتركه ولاذ بالفرار.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.