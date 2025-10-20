إعلان

تفاصيل فيديو إطلاق نار في شبرا الخيمة

كتب : مصراوي

06:29 م 20/10/2025

المتهم والسلاح

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إطلاق شخص أعيرة نارية تجاه شخصان وإصابة أحدهما بشبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من(سائق "توك توك" له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، بحدوث مشاجرة بينه وبين عاطل؛ لخلاف على ملكية دراجة نارية، أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاهه من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

مشاجرة إطلاق نار بندقية خرطوش خلاف ملكية دراجة نارية توك توك شبرا الخيمة

إعلان

