إضاءة خطرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة نقل بسوهاج

كتب : علاء عمران

03:42 م 20/10/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير برعونة على أحد الطرق بمحافظة سوهاج، مستخدمًا إضاءة خلفية قوية ومبهرة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.


وبإجراء الفحص وتحليل محتوى الفيديو، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تبين أن قائدها يعمل "عاملًا" ولا يحمل رخصة قيادة.


وبمواجهته بما ورد بالفيديو، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وزارة الداخلية سوهاج سيارة نقل

