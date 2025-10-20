تحريات حريق فيلا التجمع: ماس كهربائي أشعل النيران



كشفت تحريات ومعاينة نيابة القاهرة الجديدة، حول حريق شب في فيلا سكنية تقع بجوار مكتب بريد التجمع الأول، أن سبب اشتعال النيران هو ماس كهربائي.



وتبين أن الحريق التهم محتويات الطابق الثاني وبعض الأراضي بالفيلا ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل فيلا سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث نشب الحريق في الطابق الثاني فوق الأرضي وعليه.



وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لضمان منع امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى للفيلا، بالإضافة إلى تأمين المكان لحين الانتهاء من عمليات التبريد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.



