السجن عامين لسائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمرج

قضت محكمة جنح المرج، بمعاقبة سائق سيارة ميكروباص بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج، ما أسفر عن مصرعه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت فرق المرور والمباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اقرأ أيضًا

"نقلوا كليته بدون رضاه".. قرارات عاجلة من النيابة بشأن متهمين بتجارة الأعضاء البشرية

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

"سمحت له المبيت رأفة بحاله".. ماذا قال المتهم بقتل "مشرد" تهجم على شقيقته بالجيزة؟