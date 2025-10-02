إعلان

السجن عامين لسائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بالمرج

كتب : محمود الشوربجي

03:00 م 02/10/2025

محاكمة تعبيرية

قضت محكمة جنح المرج، بمعاقبة سائق سيارة ميكروباص بالسجن لمدة عامين، لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج، ما أسفر عن مصرعه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت فرق المرور والمباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

