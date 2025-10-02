إعلان

انهيار عقار خالٍ وإخلاء عقارات مجاورة بمصر القديمة

كتب - عاطف مراد:

12:33 م 02/10/2025

انهيار العقار

شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث في نطاق قسم شرطة مصر القديمة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار لتأمين المكان ومنع مرور المارة حفاظًا على سلامتهم.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار خالٍ من السكان منذ فترة طويلة، بعدما تم إخلاؤه باعتباره من المباني الآيلة للسقوط، وهو ما حال دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

مصر القديمة منطقة مصر القديمة انهيار عقار قديم

