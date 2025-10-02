بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن تحرش مدرس بطالب في الهرم

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أكدت خلاله أنه في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن اتهام والدة أحد الطلبة لمدرس بالاعتداء على نجلها.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ ١ الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من "ربة منزل ولية أمر طالب سن ٨"- مقيمة بدائرة القسم باكتشافها عدم رغبة نجلها للذهاب إلى المدرسة بزعم تعرضه للاعتداء من قبل أحد المدرسين خلال العام الدراسى الماضى.

ووفقا للوزارة فإنه تم ضبط المدرس المذكور "مقيم بدائرة القسم"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.