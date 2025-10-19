إعلان

جار غاضب يرهب أسرة بالسلاح في المنصورة

كتب : مصراوي

09:15 م 19/10/2025

جانب من الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من شخص يحمل سلاح أبيض؛ هددها وذويها بإلحاق الأذى بهم بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة وبسؤالها قررت بتضررها من أحد جيرانها؛ لقيامه بالتعدى على والدها بالسب وتهديده بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عن طريق إلقائه بأحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

