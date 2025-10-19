تفحم سيارة بعد كارتة "صحراوي الإسكندرية"

تابعنا على

كتب- محمد شعبان:

اشتعلت سيارة أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بالطريق المشار إليه.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال سيارة بعد الكارتة وتفحمها بالكامل.

