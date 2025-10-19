إعلان

تفحم سيارة بعد كارتة "صحراوي الإسكندرية"

كتب : محمد شعبان

08:28 م 19/10/2025

تفحم السيارة

كتب- محمد شعبان:

اشتعلت سيارة أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بالطريق المشار إليه.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال سيارة بعد الكارتة وتفحمها بالكامل.

