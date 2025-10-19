إعلان

صدمتهما سيارة مُسرعة.. مصرع شخص وإصابة زوجته في حادث بحدائق أكتوبر

كتب- محمد الصاوي:

08:27 م 19/10/2025

مصرع شخص وإصابة زوجته

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته، اليوم الأحد، بعدما صدمتهما سيارة أعلى الطريق بمدينة حدائق أكتوبر.

تم نقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص في حدائق أكتوبر؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة شخص وإصابة زوجته، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

حادث دهس مصرع شخص

فيديو قد يعجبك:



