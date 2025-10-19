إعلان

قرار قضائي في طعن إبراهيم سعيد على منعه من السفر

كتب- أحمد عادل :

07:21 م 19/10/2025

لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد

أجلت محكمة مصر الجديدة، نظر الطعن المقدم من إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، على قرار منعه من السفر الصادر على خلفية أحكام النفقة المقامة ضده من قبل طليقته، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.

وكان المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب، تقدّم بالطعن مطالبًا بإلغاء قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن موكله ينتظر صدور القرار من محكمة النزهة لشئون الأسرة بزوال أسباب المنع.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة منع إبراهيم سعيد من السفر بسبب الأحكام الصادرة لصالح طليقته في قضايا النفقة.

وكان المحامي محمد رشوان قد كشف في تصريحات سابقة تفاصيل إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته، والتي بلغت 39 قضية، آخرها حكم بالحبس لمدة 4 أشهر.

وأوضح رشوان أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد الطعن على الحكم، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله بعد الإفراج عنه، لافتًا إلى أن المحكمة قررت إعادة النظر في الأحكام الصادرة بعد تقديم بلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بالتزوير في المستندات المقدمة ضدّه.

إبراهيم سعيد قضايا الأسرة

