كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار استراتيجية الوزارة للحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.

أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 108 آلاف و720 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1832 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 98 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 938 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب - عدم توافر شروط الترخيص - مخالفات أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص 134 سائقًا تبين من خلاله إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات.

كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية والمرورية على مدار الساعة، لضمان سيولة الحركة المرورية، والحد من السلوكيات المخالفة التي تهدد سلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والعرض على النيابة المختصة.