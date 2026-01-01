إعلان

باعوا الوهم للضحايا.. نهاية نصابين "بيع التكاتك" في قبضة الأمن

كتب : رمضان يونس

02:38 م 01/01/2026

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم الآثم في النصب والاحتيال على المواطنين بتوفير دراجات نارية بأسعار مخفضة من أجل الاستيلاء على الأموال.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايهامهم بتوفير مركبات "توك توك ، تروسيكل ، دراجات نارية" بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والحصول منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة و غلق هواتفهم عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (15 هاتف محمول - 17 شريحة هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، و بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

