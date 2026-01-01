توريد مواد بناء يشعل خناقة بالخرطوش والشوم في بدر

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات خناقة مسلحة بالخرطوش والشوم بين 9 أشخاص ببدر.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تبلاغًا بحدوث مشاجرة مسلحة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم ووقوع مصابين.

تحريات البحث الجنائي أكدت حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"، وطرف ثان 5 أشخاص بسبب خلافات بينهم حول توريد مواد بناء لأحد المواقع الإنشائية، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصى خشبية نتج عن ذلك تلفيات بسيارة خاصة بأحدهم دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش سلاح أبيض – عصا خشبية، و بمواجهتهم اعترفوا بالتعدى على بعضهما على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.