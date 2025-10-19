إعلان

9600 بطاقة قومية في أسبوع.. قوافل الداخلية تخدم المواطنين حتى المنازل

كتب : علاء عمران

12:42 م 19/10/2025

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهودَه للتيسير على المواطنين، من خلال إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الرسمية.

وغطت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية وشمال سيناء، حيث أسفرت أعمالها عن استخراج 9600 بطاقة رقم قومي و34924 شهادة مميكنة.

وأعلنت وزارة الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على تلك الخدمات.

كما واصل القطاع تلقي الطلبات العاجلة عبر الخطوط الساخنة، حيث تم استخراج وتوصيل 802 بطاقة رقم قومي و133 شهادة مميكنة إلى منازل المواطنين في اليوم ذاته، خاصة لكبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء.

وفي إطار الدعم الإنساني، أوفد القطاع مأموريات منزلية إلى 41 حالة إنسانية لتجديد بطاقاتهم في المنازل والمستشفيات، كما تم استخراج وتجديد الوثائق لعدد 230 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادي المختلفة.

كما استقبل المركز النموذجي لقطاع الأحوال المدنية 350 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم ضمن مبادرة "قادرون باختلاف"، وتم إنهاء طلباتهم في أسرع وقت.

ولاقت تلك المبادرات ترحيبًا واسعًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من تيسيرات واضحة وتوفير الوقت والجهد، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية متطورة.

