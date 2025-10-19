الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على المخابز في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وشنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، حملات مكبرة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم داخل عدد من المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لقيام أصحابها بالبيع بأعلى من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق.