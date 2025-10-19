إعلان

ضبط عاطل انتحل صفة رجل دين للنصب على سيدة بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:45 ص 19/10/2025

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تستغيث بعد تعرضها لواقعة نصب من أحد الأشخاص انتحل صفة رجل دين وطالبها بتحويل مبلغ مالي عبر محفظة إلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله تمهيدا لمثوله أمام جهات التحقيق.

