ضبط راكب حاول تهريب 2000 قرص مخدر بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

10:40 ص 19/10/2025

اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار

أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 2000 قرص مخدر إلى خارج البلاد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار، تفيد باعتزام أحد الركاب - يحمل جنسية إحدى الدول العربية - تهريب كمية من الأقراص المخدرة أثناء سفره إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، تم ضبط الراكب أثناء إنهاء إجراءات سفره.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 2000 قرص مخدر مخبأة بإحكام داخل أمتعته.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

