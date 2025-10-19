القضاء الإداري يبدأ الفصل في طعون مرشحي مجلس النواب 2025

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد من المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وترسل المحكمة نتائج الفصل، التي تستمر لمدة 3 أيام، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن تعلن الهيئة الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري. ويبدأ معها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، التي تُجرى بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتلقت محكمة القضاء الإداري، على مدار 3 أيام، 40 طعناً على مستوى جميع محافظات مصر، من بينها القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطعون قبل الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

