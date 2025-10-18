"ذهب وفلوس".. تفاصيل إحالة المتهمين سرقة شقة بالهرم للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شابين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، استوليا منها على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين كان يعمل سابقًا لدى مالك الشقة، واستغل معرفته بمداخل العقار وتفاصيل المكان، واتفق مع شريكه على تنفيذ الجريمة أثناء غياب صاحب المنزل.

ونفذ المتهمان مخططهما، حيث تسللا إلى الشقة، واستوليا على المشغولات والمبالغ المالية، ولاذا بالفرار.

وعقب تلقي أجهزة الأمن بلاغًا من مالك معرض أجهزة كهربائية يفيد بتعرض شقته للسرقة، وجه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وتمكن فريق البحث بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من تحديد هوية المتهمين وضبطهما بعد إعداد كمين محكم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.