القبض على "حرامية الموتوسيكلات" في المعادي

كتب- صابر المحلاوي:

10:01 م 18/10/2025

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عنصرين إجراميين، كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادي.

كانت المعلومات قد وردت لرجال المباحث تفيد بقيام شخصين، لهما معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي يستهدف سرقة الدراجات النارية من المناطق السكنية والشوارع العامة بالمعادي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما أربع وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات التي جرى ضبطها بحوزة عملائهما سيئي النية — وهما أيضًا من أصحاب المعلومات الجنائية — وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

