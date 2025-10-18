الأمن يستعيد حقيبة راكب أجنبي بمطار القاهرة خلال وقت قياسى

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في استعادة حقيبة راكب أجنبي فقدها أثناء سفره إلى لندن.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي بلاغاً من راكب أجنبي يفيد بفقده حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتفي محمول قبل سفره الى لندن.

على الفور قام رجال المباحث بإلغاء سفر الراكب بتوجيهات من وزارة الداخلية واستضافته، وتم التنسيق مع أمن مصر للطيران وبتتبع كاميرات المراقبة، وتم إستعادة الحقيبة واستيقاف راكبي الرحلة في مطار الدولة الإفريقية التي ينتمي إليها اللص، حتى تم العثور عليها بعد أن تخلى عنها السارق داخل الطائرة خوفًا من الملاحقة واكتشاف أمره، واستلم الراكب الحقيبة من نيابة النزهة وأعرب عن شكره وتقديره لرجال مباحث المطار، مشيدًا بيقظتهم وسرعة استجابتهم وتعاونهم الملحوظ.

من جانبهم، أشاد خبراء أمنيون بجاهزية الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، مؤكدين أن الواقعة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الأمن في واحد من أهم المطارات.