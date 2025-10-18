الشرطة توقف عامل حاول ابتزاز طبيبة مقابل ركن سيارتها بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت إحدى السيدات لتضرر من شخص قام بتفريغ هواء إطارات سيارتها بعد رفضها دفع مبلغ مالي مقابل ركن السيارة بأحد شوارع منطقتها بالقاهرة.

وكشفت التحريات أنه بتاريخ 15 الجاري، تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغًا من طبيبة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من الشخص ذاته.

وعقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الآيس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.